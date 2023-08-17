Кейн: «Меня не волнует шумиха вокруг моего имени»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями об ажиотаже, который вызвал его переход из «Тоттенхэма».

Немецкий суперклуб долго искал нового нападающего, а затем, сделав выбор в пользу Кейна, далеко не сразу смог договориться с «Тоттенхэмом». Стороны сошлись на 100 млн евро компенсации, ещё 20 млн «шпоры» могут заработать в виде бонусов. Переход был официально подтверждён на прошлой неделе.

«Выходя на поле, я делаю то, что делал с детства: усердно работаю, стараюсь помогать товарищам по команде и забивать голы. Я достаточно опытен, чтобы сохранять спокойствие, несмотря на всю шумиху вокруг моего имени. Я полностью сосредоточен на своей работе и достижении успеха с клубом», – рассказал в интервью Sky Кейн.