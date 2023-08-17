Миланский «Интер» намерен подписать французского защитника «Баварии» Бенжамена Павара в текущее трансферное окно.

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альчаффля, в четверг, 17 августа, «Интер» предложил «Баварии» 25 миллионов евро за 27-летнего Павара. Однако, по информации источника, мюнхенцы считают эту сумму недостаточной, чтобы расстаться со своим футболистом. Отмечается, что «Бавария» готова отпустить Павара за 35-40 миллионов евро, но «Интер» не хочет улучшать предложение.

В нынешнем сезоне Павар принял участие в одном матче чемпионата Германии и получил одну желтую карточку.