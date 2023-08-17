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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» сделал предложение «Баварии» по Павару — известна сумма слухи

17 Августа 2023 • 21:20 Комментировать
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Бавария
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Через 22 ч. 43 мин.

Миланский «Интер» намерен подписать французского защитника «Баварии» Бенжамена Павара в текущее трансферное окно.

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альчаффля, в четверг, 17 августа, «Интер» предложил «Баварии» 25 миллионов евро за 27-летнего Павара. Однако, по информации источника, мюнхенцы считают эту сумму недостаточной, чтобы расстаться со своим футболистом. Отмечается, что «Бавария» готова отпустить Павара за 35-40 миллионов евро, но «Интер» не хочет улучшать предложение.

В нынешнем сезоне Павар принял участие в одном матче чемпионата Германии и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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