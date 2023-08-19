Кейн - второй англичанин, забивший за «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» начала свои выступления в новом сезоне Бундеслиги с гостевой победы над «Вердером», команда Томаса Тухеля забила сопернику четыре безответных мяча. Отличился в своем первом матче Бундеслиги и Гарри Кейн - он забил на 74-й минуте игры.

Как оказалось, Кейн - второй английский игрок, когда-либо забивавший за «Баварию». Первым был Оуэн Харгривз, который свой последний мяч за клуб забил восемнадцать лет тому назад против менхенгладбахской «Боруссии», тогда «Бавария» выиграла со счетом 3:0.

Напомним, что доселе Гарри Кейн выступал в лондонском «Тоттенхэме», его трансфер обошелся «Баварии» в 110 миллионов евро.