Кейн – второй англичанин, забивший в дебютном матче Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился голом в дебютном матче в чемпионате Германии.

30-летний игрок поразил ворота «Вердера» на 75-й минуте поединка первого тура Бундеслиги, установив на табло счёт 2:0. Как отмечает Opta, Кейн – лишь второй англичанин, отличившийся в своём дебютном матче в высшем немецком дивизионе. В 2018 году это сделал Рейсс Нельсон, выступавший за «Хоффенхайм» на правах аренды из лондонского «Арсенала».

Напомним, что Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» на прошлой неделе. Стоимость трансфера составила 100 млн евро без учёта бонусов. Контракт форварда рассчитан до 2027 года.