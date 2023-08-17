«Ливерпуль» сохраняет интерес к Гравенберху, несмотря на трансфер Эндо

«Ливерпуль» продолжает искать варианты для усиления центральной линии полузащиты. По информации от журналиста Кристиана Фалька, несмотря на трансфер Ватару Эндо из «Штутгарта», «скаузеры» сохраняют интерес к Райану Гравенберху из мюнхенской «Баварии».

Ещё предстоит выяснить, согласится ли «красная машина» всё же отпустить нидерландца в другую команду. У «Ливерпуля» в данный момент также есть вариант с приобретением Ману Коне из мёнхенгладбахской «Боруссии». Игрок как раз недавно восстановился после травмы.

«Ливерпуль» ранее упустил Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию, которые отказались от перехода на «Энфилд» ради «Челси».