Павар недоволен, что «Бавария» отклоняет предложения по его трансферу

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар недоволен тем, что руководство мюнхенского клуба отклоняет предложения по его трансферу. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, недавно француз провёл беседу с руководством. 27-летний защитник дал понять, что очень ценит «Баварию», но этим летом хотел бы покинуть клуб.

«Бавария» продолжает настаивать на том, что отпустит Павара только за 35-40 миллионов евро. Игроком интересуются миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Последние готовы выложить требуемую сумму, но для этого клубу нужно продать другого центрального защитника Гарри Магуайра.