Павар сказал «Баварии», что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар в очередной раз заявил руководству своего клуба, что не будет продлевать истекающий через год контракт. Француз выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в потенциальной сделке есть одна проблема. «Манчестер Юнайтед» готов приобрести Павара только в случае продажи Гарри Магуайра, но трансфер англичанина в «Вест Хэм» недавно сорвался.

В оставшиеся дни трансферного окна «Манчестер Юнайтед» может попытаться оформить трансфер француза, за которого «Бавария» требует 30 миллионов евро. Но для этого «красным дьяволам» сперва нужно продать Магуайра.