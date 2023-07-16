В «Баварии» сделали важное заявление по Кейну

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался касательно возможного подписания нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Игрок уже дал понять, что принял решение. Если ничего не поменяется, мы его подпишем. Но для начала нам нужно узнать его цену.

Гарри хочет выступать в Лиге чемпионов, и мы можем дать ему это в отличие от «Тоттенхэма». У него есть прекрасная возможность перейти в европейский топ-клуб», - передает слова Хёнесса инсайдер Максимилиан Кох.

В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, отметившись 30 забитыми мячами. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.