«Бавария» сохраняет надежду на подписание Ортеги, но переход маловероятен

«Бавария» по-прежнему рассчитывает усилиться голкипером «Манчестер Сити» Штефаном Ортегой.

30-летний футболист, выполняющий функции дублёра Эдерсона в составе «горожан», видится мюнхенскому гранду вариантом замены травмированному Мануэлю Нойеру. По обновлённой информации журналиста Филиппа Кесслера, «Манчестер Сити» вряд ли отпустит Ортегу, поскольку очень ценит его умения. Несмотря на это, «Бавария» не теряет надежду на успешный исход переговоров. Шансы на переход немецкого вратаря на данный момент невысоки.

Штефан Ортега выступает за «Манчестер Сити» с прошлого года. В 15 матчах за команду Хосепа Гвардиолы немец пропустил восемь голов.