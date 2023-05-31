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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн мог перейти в «Барселону» за 20 миллионов евро

31 Мая 2023 • 19:01 Комментировать
Брентфорд
1:0
Манчестер Сити
окончен

Бывший член совета директоров «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о встрече с агентом Мино Райолой и его запросах по нападающему Эрлингу Холанну, который сейчас выступает за «Манчестер Сити».

Бордас поведал, что на встрече с Райолой была достигнута договоренность о переходе Холанна в стан каталонцев. Однако, агент выразил желание получить существенную комиссию.

«В свое время я встречался с Мино Райолой, и когда мы говорили о Холанне, он был бы готов продать его нам за 20 миллионов евро. Но он также потребовал 20 миллионов в качестве комиссии», – заявил Бордас изданию Marca.

В настоящее время Холанн считается одним из сильнейших футболистов планеты. В свой первый сезон за «Манчестер Сити» норвежец стал лучшим бомбардиром АПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Мино Райола Хавьер Бордас Эрлинг Холанн
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