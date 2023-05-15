«Брентфорд» будет требовать за Райю минимум 40 миллионов евро

Лондонский «Брентфорд» повесил ценник на своего голкипера Давида Райю, который хочет покинуть команду в ближайшее межсезонье. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, испанца хотят продать минимум за 40 миллионов евро.

Райя регулярно вызывается в сборную Испании, за счёт этого «Брентфорд» хочет выручить за футболиста максимум денег. Пока самый предметный интерес к Давиду исходит со стороны «Тоттенхэма». Вратарь хочет перейти в другую команду из Английской премьер-лиги, которая по статусу выше «Брентфорда».

Напомним, вместо Райи «пчёлы» с большой долей вероятности возьмут голкипера «Фрайбурга» Марка Флеккена.