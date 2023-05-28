Голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром АПЛ по итогам сезона-2022/23.

В уже завершившемся сезоне Английской премьер-лиги 22-летний норвежец забил 36 мячей в 35 матчах, и с большим отрывом стал лучшим снайпером чемпионата. На второй строчке расположился нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, на счету которого 30 голов в 38 играх. Замкнул тройку форвард «Брентфорда» Айвен Тони, забив 20 мячей в 33 встречах.

Добавим, что «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии, а Холанн ранее был признан лучшим молодым футболистом и лучшим футболистом всего сезона в АПЛ. Стоит отметить, что это первый в истории случай, когда один и тот же игрок получил эти две награды в одном сезоне.