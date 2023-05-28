Защитник Итан Пиннок подписал новый трудовой договор с «Брентфордом». Об этом «пчелы» сообщили на своем официальном сайте. Соглашение 29-летнего ямайца с клубом подписано до 2027 года.

«Это отличная новость для «Брентфорда», и я невероятно рад, что Итан будет с нами еще четыре года, я уверен, что наши болельщики в восторге», — приводит слова главного тренера Томаса Франка пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Пиннок принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.