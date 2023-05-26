Ставил на поражения своей команды: подробности дисквалификации одного из лучших бомбардиров АПЛ

В средине мая было объявлено о дисквалификации Айвена Тони – форварда «Брентфорда», который на текущий момент занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров сезона Премьер-лиги. Тони был отстранён от футбола сроком на 8 месяцев – до 17 января.

Теперь были обнародованы подробности дисквалификации Тони. Выяснилось, что с августа 2017 года по март 2018 года футболист сделал 13 ставок на проигрыш своей команды. Айвен делал ставки на семь разных матчей.

При этом в указанных матчах Тони не мог повлиять на результат, поскольку не выходил на футбольное поле. Вероятно, это стало смягчающим фактором.