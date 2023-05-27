Гюндоган: «Горжусь своими достижениями»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вновь поделился восторгом от успехов, достигнутых в текущем сезоне.

«Горожане» уже завоевали чемпионство в Премьер-лиге, но могут пополнить клубный музей ещё двумя трофеями: 3 июня состоится финал Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», а неделей позднее пройдёт финальная битва Лиги чемпионов с миланским «Интером».

«Около десяти лет назад я узнал, что мне, возможно, придётся закончить с профессиональным футболом. На прошлой неделе я в третий раз подряд выиграл с командой Премьер-лигу, и впереди у нас ещё два больших финала. Очень горжусь своими достижениями», – цитирует City Zone 32-летнего капитана «Манчестер Сити».