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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канселу в одном сезоне стал чемпионом и Англии, и Германии

27 Мая 2023 • 23:16 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
1 4.30 X 4.10 2 1.75
Через 18 ч. 7 мин.

В субботу днём мюнхенская «Бавария» в драматичной развязке сезона Бундеслиги в очередной раз завоевала чемпионство, обыграв «Кёльн» в гостях – 2:1. Любопытно, что один из игроков мюнхенцев, португальский защитник Жоау Канселу стал в этом сезоне чемпионом не только Германии, но и Англии.

Напомним, что первую половину сезона Канселу провёл в «Манчестер Сити». За 17 матчей АПЛ он отметился двумя голами и одним ассистом.

С 31 января Канселу перебрался в «Баварию» в рамках арендного соглашения и сыграл в Бундеслиге за немецкий гранд почти столько же матчей, сколько и за «горожан» в АПЛ – 15. В них он отличился одним голом и четырьмя ассистами.

«Манчестер Сити» предлагает «Баварии» громкую сделку

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу
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