Гвардиола высказался о выборе состава на игру с «Брентфордом»

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт матч последнего тура Премьер-лиги против «Брентфорда». Дальше команду Хосепа Гвардиолы ждут финалы Кубка Англии (3 июня) и Лиги чемпионов (10 июня). Испанский специалист рассказал, какой состав планирует выпустить в заключительной» игре чемпионата.

«Мы хотим посмотреть, как футболисты себя чувствуют. Мы не хотим рисковать. Мы выберем состав, желая выиграть. Хотим сыграть как можно сильнее. Кто будет готов, тот попадёт в состав», - сказал Гвардиола журналистам.

Судя по словам Гвардиолы, игроки основного состав «Манчестер Сити» будут задействованы в матче.