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Гвардиола высказался о выборе состава на игру с «Брентфордом»

26 Мая 2023 • 19:23 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
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28.05 18:30

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт матч последнего тура Премьер-лиги против «Брентфорда». Дальше команду Хосепа Гвардиолы ждут финалы Кубка Англии (3 июня) и Лиги чемпионов (10 июня). Испанский специалист рассказал, какой состав планирует выпустить в заключительной» игре чемпионата.

«Мы хотим посмотреть, как футболисты себя чувствуют. Мы не хотим рисковать. Мы выберем состав, желая выиграть. Хотим сыграть как можно сильнее. Кто будет готов, тот попадёт в состав», - сказал Гвардиола журналистам.

Судя по словам Гвардиолы, игроки основного состав «Манчестер Сити» будут задействованы в матче.  

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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