«Манчестер Сити» объявил о продлении трудового соглашения с голкипером Скоттом Карсоном. 37-летний футболист поставил подписи под контрактом, который рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

Карсон является лишь третьим вратарём «Манчестер Сити». В завершающемся сезоне опытный футболист ни разу не выходил на поле в официальных матчах.

Всего за «Манчестер Сити» Скотт Карсон провёл два матча, в которых пропустил три гола.

Ближайшую игру «Манчестер Сити» проведёт 28 мая – против «Брентфорда» в заключительном туре Премьер-лиги. Дальше у команды Хосепа Гвардиолы будут финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» и «Интера» соответственно.