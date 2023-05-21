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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» остался одной из двух команд, не пропустивших от Холанна в АПЛ

21 Мая 2023 • 20:31 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Сити
28.05 18:30

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не смог отметиться забитым мячом в матче 37-тура Английской премьер-лиги против «Челси». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу над лондонским клубом со счетом 1:0. Автором единственного гола в игре стал аргентинец Хулиан Альварес.

Таким образом, «Челси» остался вторым клубом в АПЛ, ворота которого пока не смог распечатать 22-летний норвежский голеадор. Первая такая команда — «Ливерпуль». В 11-м туре «Манчестер Сити» проиграл «мерсисайдцам» со счетом 0:1, а ответную встречу в 29-м туре Холанн пропустил из-за травмы.

Однако есть нюанс, лучший бомбардир «горожан» не забил в первом круге «Брентфорду», но ответная встреча между командами состоится 28 мая в рамках заключительного тура чемпионата Англии, поэтому у Холанна еще есть шанс поразить ворота «пчел».

В текущем сезоне на счету нападающего 36 голов и 7 ассистов в 33 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Брентфорд Эрлинг Холанн
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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Ando Loko
21 Мая 2023 в 20:33
Ну, это можно отпраздновать. Настоящие достижение нынешнего Челси.
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