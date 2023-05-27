Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн был признан лучшим футболистом сезона в АПЛ. Об этом лига сообщила на своей официальной странице в социальной сети.

«Это должен был быть он!» — написала пресс-служба АПЛ.

В текущем сезоне 22-летний норвежский форвард забил 36 мячей и сделал 8 результативных передач в 35 матчах чемпионата Англии.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно завоевал золотые медали АПЛ. На данный момент в копилке команды 89 набранных очков в 37 турах. В последнем матче сезона «горожане» в гостях встретятся с «Брентфордом», поединок состоится 28 мая и начнется в 18:30 по мск.