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Кэлвин Филлипс: «Тяжело учиться у Гвардиолы, ведь получаешь очень много информации»

27 Мая 2023 • 10:24 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
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28.05 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс рассказал о сложностях работы с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Напомним, англичанин проводит дебютный сезон в стане «горожан» после перехода из «Лидса» прошлым летом.

«Тяжело учиться у Гвардиолы, ведь получаешь очень много информации. Это была одна из сложностей, с которой я столкнулся в этом сезоне», – цитирует Филлипса журналист Майк Минэй.

Ранее Хосеп Гвардиола заявил о намерении сохранить в команде Филлипса. Кэлвин не смог закрепиться в стартовом составе в своём дебютном сезоне. В начале кампании англичанин несколько раз травмировался, после чего не смог набрать оптимальную форму.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кэлвин Филлипс
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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