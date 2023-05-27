Кэлвин Филлипс: «Тяжело учиться у Гвардиолы, ведь получаешь очень много информации»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс рассказал о сложностях работы с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Напомним, англичанин проводит дебютный сезон в стане «горожан» после перехода из «Лидса» прошлым летом.

«Тяжело учиться у Гвардиолы, ведь получаешь очень много информации. Это была одна из сложностей, с которой я столкнулся в этом сезоне», – цитирует Филлипса журналист Майк Минэй.

Ранее Хосеп Гвардиола заявил о намерении сохранить в команде Филлипса. Кэлвин не смог закрепиться в стартовом составе в своём дебютном сезоне. В начале кампании англичанин несколько раз травмировался, после чего не смог набрать оптимальную форму.