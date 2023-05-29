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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томас Франк: «Красивое окончание сказки»

29 Мая 2023 • 04:15 Комментировать
Брентфорд
1:0
Манчестер Сити
окончен

В заключительном туре чемпионата Англии «Брентфорд» поставил красивую точку в очень удачном сезоне, обыграв чемпиона страны - «Манчестер Сити». Наставник клуба Томас Франк прокомментировал итоги игры, он считает такое окончание сезона красивой точкой в сказке, по его собственному выражению.

- Два раза обыграть «Манчестер Сити» - это как сказка о Золушке. Помню нашу победу у них дома - большая победа! Сегодня они все равно выставили сильную команду против нас. А мы все равно выиграли. Мы провели фантастическую кампанию. Я горжусь. Жаль лишь, что не обыграли «Астон Виллу», мы были бы в Европе, - цитирует слова Франка BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк
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