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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн рассказал о своём любимом голе в АПЛ

26 Мая 2023 • 19:15 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
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28.05 18:30

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о том, какой гол он считает для себя самым лучшим в первом сезоне в АПЛ.

«Гол «Саутгемптону» — это особенный гол, он очень красивый. Я получил идеальный пас от Грилиша и действительно забил хороший гол через себя. Мне больше нечего вам сказать, ведь этот мяч говорит сам за себя», — цитирует Холанна 90min.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых забил 52 гола и отдал 9 результативных передач.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы завоевали этот трофей в третий раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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