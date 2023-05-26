Холанн рассказал о своём любимом голе в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о том, какой гол он считает для себя самым лучшим в первом сезоне в АПЛ.

«Гол «Саутгемптону» — это особенный гол, он очень красивый. Я получил идеальный пас от Грилиша и действительно забил хороший гол через себя. Мне больше нечего вам сказать, ведь этот мяч говорит сам за себя», — цитирует Холанна 90min.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых забил 52 гола и отдал 9 результативных передач.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы завоевали этот трофей в третий раз подряд.