29 роковых шагов - он действовал наверняка: Тони ставил против своей команды, когда не играл. На что ещё грузил нападающий сборной Англии

Нападающий «Бренфторда» и сборной Англии Айвен Тони дисквалифицирован на восемь месяцев. Новость не нова, форвард уже отстранён от игр, но тут Футбольная ассоциация Англии выпустила письменное обоснование своего решения, опубликовав множество интересных фактов.

Было проведено тотальное расследование, большую часть которого опубликовали, большое внимание уделили мотивационной части. Из который мы в частности узнаём, что Айвена Тони хотели забанить куда жёстче – аж на 15 месяцев без футбола. Но футболист признал себя виновным и «проявил искреннее раскаяние». И, самое главное, Айвен Тони официально признан «больным» человеком. Независимая комиссия психиатров установила, что футболист зависим от азартных игр, говоря обывательским языком – лудоман. Этот медицинский факт тоже привёл к сокращению наказания до 8 месяцев.

С какого времени Тони стал известным футболистом?

Айвен Тони в футболе давно. Ещё в 16 лет (сейчас ему 27) паренёк дебютировал за клуб «Нортгемптон Таун». Через три года его заметил «Ньюкасл», но повышение в классе не сложилось. Тони дебютировал в АПЛ против «Челси», провёл на поле пять минут и поехал по арендам. Три года скитаний привели его в «Питерборо», где окрепший форвард заблистал. 40 голов за 76 матчей и трансфер в «Брентфорд» распалили его карьеру до красна.

Вместе с «Брентфордом» зажгли в чемпионшипе (31 гол за 45 матчей) и просто взлетели в АПЛ. «Пчёлы» со своим главным бомбардиром не затерялись и в высшем свете английского футбола. Этот сезон завершает «Брентфорд» на 9-м месте, Тони за 33 тура наколотил 20 голов и дебютировал за сборную Англии. На слуху у широкой общественности Айвен всего второй год – два ударных сезона в АПЛ решают.

Когда Айвен Тони делал ставки?

Самое интересное, что Тони делал ставки с 2017 по 2021 год, то есть Айвен остепенился, выйдя в АПЛ. Ставил форвард, играя в первой лиге и чемпионшипе, тогда он защищал цвета «Сканторпа», «Питерборо» и «Уигана». Всего за это время Айвен сделал 232 доказанные ставки. 126 из них были сделаны на матчи турниров, в которых клуб Тони участвовал или имел право участвовать.

На что ставил Айвен Тони?

Футбольная ассоциация Англии не стала раскрывать всех карт, но подпитала пищей для разума. В частности, мы узнали, что Айвен Тони не очень верил в коллег по «Уигану» и «Сканторпу», где находился в аренде. В период, когда он выступал за эти команды, он 13 раз делал ставку на поражение своих одноклубников. Примечательно, что ни в одном из этих матчей он участия не принимал.

Зато Айвен чётко верил в свои бомбардирские способности. 15 раз Тони ставил на то, что забьет гол в предстоящем матче. Всего у форварда накопилось 29 ставок на игры «своих» команд. Сюда относится и ставка против «Ньюкасла», которому он всё это время принадлежал. Видимо, не простил постоянных аренд.

К сожалению, мы так и не узнали, выигрывал ли Айвен Тони и сколько. Но он точно остался в минусе, ведь заплатить ему пришлось: штраф 50 тысяч фунтов стерлингов и дисквалификация до конца января 2024-го года. Третий бомбардир АПЛ и форвард сборной Англии пока отдохнёт от футбола.