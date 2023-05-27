Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Филлипс: «Надеюсь, «Манчестер Сити» выиграет АПЛ и в следующем году, и через два года»

27 Мая 2023 • 02:05 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
1 4.20 X 4.10 2 1.75
28.05 18:30

Хавбек «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс планирует отпраздновать с командой множество побед.

В нынешней кампании «горожане» находятся на пути к треблу: Премьер-лига уже выиграна, а в скором времени коллективу Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть в финале Кубка Англии (3 июня против «Манчестер Юнайтед») и Лиги чемпионов (10 июня против «Интера»).

«Надеюсь, мы снова выиграем Премьер-лигу и в следующем году, и через два года. Это то, к чему я стремлюсь. Сейчас же мы сосредоточены на достижении результата в ближайшем финале.

О Лиге чемпионов мечтают все, и именно о ней сейчас больше всего разговоров в нашей команде», – передаёт City Xtra слова Филлипса.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
02:55 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о возвращении Салиба после травмы
02:34 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги прокомментировал возможный уход из «Вулверхэмптона»
02:05 · Англия. Премьер-лига
Филлипс: «Надеюсь, «Манчестер Сити» выиграет АПЛ и в следующем году, и через два года»
01:56 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл альтернативу Лофтусу-Чику в Лиге 1
01:21 · Англия. Премьер-лига
Филлипс: «С радостью проведу в «Манчестер Сити» ещё пять лет»
01:00 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о возможном уходе Салаха из «Ливерпуля»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Мэйсон назвал главную проблему «Тоттенхэма» последних лет
00:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «С нетерпением жду первого матча в Лиге Европы»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Горжусь своими достижениями»
26 Мая
23:41 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ готовы в последний момент перехватить Макаллистера у «Ливерпуля» слухи
23:21 · Англия. Премьер-лига
Маккенни вернётся в «Ювентус»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти считает Кейна главной трансферной целью на позицию форварда слухи
22:28 · Англия. Премьер-лига
Райс остаётся главной целью «Арсенала», переговоры стартуют в июне
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» заработает 35 млн евро на продаже Кулушевски в «Тоттенхэм»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Роджерс вряд ли возглавит «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем