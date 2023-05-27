Филлипс: «Надеюсь, «Манчестер Сити» выиграет АПЛ и в следующем году, и через два года»

Хавбек «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс планирует отпраздновать с командой множество побед.

В нынешней кампании «горожане» находятся на пути к треблу: Премьер-лига уже выиграна, а в скором времени коллективу Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть в финале Кубка Англии (3 июня против «Манчестер Юнайтед») и Лиги чемпионов (10 июня против «Интера»).

«Надеюсь, мы снова выиграем Премьер-лигу и в следующем году, и через два года. Это то, к чему я стремлюсь. Сейчас же мы сосредоточены на достижении результата в ближайшем финале.

О Лиге чемпионов мечтают все, и именно о ней сейчас больше всего разговоров в нашей команде», – передаёт City Xtra слова Филлипса.