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Гюндоган вспомнил матч, после которого долго не мог прийти в себя

06 Июня 2023 • 21:36 Комментировать
Брентфорд
1:0
Манчестер Сити
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что испытал после прошлогодней победы над «Астон Виллой».

«Горожане» уступали со счётом 0:2 в решающем матче за титул Премьер-лиги – 2021/22, однако сумели перевернуть всё в свою пользу, забив трижды с 76-й по 81-ю минуту. Дублем тогда отметился сам Гюндоган.

«После той игры я просто сидел в одиночестве и пытался понять, что произошло. На поле всё менялось так быстро, и мне нужно было это переварить. Лишь спустя какое-то время я начал праздновать. Это было потрясающе. Возможно, лично для меня это самое яркое воспоминание за всё время, проведённое в «Манчестер Сити», – рассказал в интервью официальному каналу клуба Гюндоган.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган Астон Вилла
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