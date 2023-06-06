Гюндоган вспомнил матч, после которого долго не мог прийти в себя

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что испытал после прошлогодней победы над «Астон Виллой».

«Горожане» уступали со счётом 0:2 в решающем матче за титул Премьер-лиги – 2021/22, однако сумели перевернуть всё в свою пользу, забив трижды с 76-й по 81-ю минуту. Дублем тогда отметился сам Гюндоган.

«После той игры я просто сидел в одиночестве и пытался понять, что произошло. На поле всё менялось так быстро, и мне нужно было это переварить. Лишь спустя какое-то время я начал праздновать. Это было потрясающе. Возможно, лично для меня это самое яркое воспоминание за всё время, проведённое в «Манчестер Сити», – рассказал в интервью официальному каналу клуба Гюндоган.