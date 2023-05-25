«Манчестер Сити» впервые за 12 туров АПЛ потерял очки

Сегодня вечером «Брайтон» в рамках отложенного матча 32 тура АПЛ принимал «Манчестер Сити». Команды первой шестёрки разошлись миром, сыграв вничью – 1:1.

Любопытно, что в этом матче «горожане» Манчестера впервые за 12 туров потеряли очки в рамках чемпионата Англии. До этого у подопечных Хосепа Гвардиолы была 12-матчевая серия побед.

Напомним, что благодаря ничьей с «Манчестер Сити» «Брайтон» уже точно завершит сезон на шестом месте. А это значит, что в следующем сезоне мы увидим эту симпатичную команду с юга Англии в Лиге Европы – с шестого места из АПЛ попадают сразу в групповой этап.