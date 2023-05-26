У дисквалифицированного бомбардира АПЛ выявили игроманию

В средине мая было объявлено о восьмимесячной дисквалификации нападающего «Брентфорда» Айвена Тони за нарушения правил о ставках. Футбольная ассоциация обнародовала подробности наказания Тони. Выяснилось, что Тони делал большое количество ставок, в том числе на поражения своей команды в матчах, когда он не играл.

Тони могли дисквалифицировать не на 8, а на 15 месяцев. На решение повлиял тот факт, что у футболиста выявили игроманию. К тому же Айвен признал свою вину.

На текущий момент Айвен Тони занимает третье место в рейтинге бомбардиров сезона Премьер-лиги с 20 голами. Больше забили только Гарри Кейн и Эрлинг Холанн.