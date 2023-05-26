Холанн: «Мне нравится жить моментом»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о завоевании золотых медалей в АПЛ.

«Гвардиола требовал от нас, чтобы мы всегда наслаждались текущим моментом. Он говорил, что мы должны концентрироваться на самых важных вещах, должны идти от игры к игре. Мне нравится жить моментом и в итоге у нас получилось добиться того, чего мы хотели», — цитирует Холанна 90min

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. За один тур до конца сезона «горожане» опережают лондонский «Арсенал» на восемь очков.

В последнем туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Брентфордом». Матч пройдет 28 мая в 18:30 по мск.