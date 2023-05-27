Холанна признали лучшим молодым игроком сезона АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн был признан лучшим молодым футболистом сезона Премьер-лиги Англии. Об этом рассказывает пресс-служба АПЛ.

В свои 22 года Холанн смог побить рекорд результативности Премьер-лиги, который держался почти 30 лет. Норвежский нападающий забил 36 голов в этом чемпионате Англии. В воскресной игре против «Брентфорда» Эрлинг будет иметь возможность улучшить этот показатель, если появится на поле.

Ранее Холанна признали лучшим игроком сезона АПЛ и среди всех футболистов, не только молодых.

Отметим, что для Эрлинга Холанн это дебютный сезон в составе «Манчестер Сити».