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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанна признали лучшим молодым игроком сезона АПЛ

27 Мая 2023 • 15:16 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
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28.05 18:30

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн был признан лучшим молодым футболистом сезона Премьер-лиги Англии. Об этом рассказывает пресс-служба АПЛ.

В свои 22 года Холанн смог побить рекорд результативности Премьер-лиги, который держался почти 30 лет. Норвежский нападающий забил 36 голов в этом чемпионате Англии. В воскресной игре против «Брентфорда» Эрлинг будет иметь возможность улучшить этот показатель, если появится на поле.

Ранее Холанна признали лучшим игроком сезона АПЛ и среди всех футболистов, не только молодых.

Отметим, что для Эрлинга Холанн это дебютный сезон в составе «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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