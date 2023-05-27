Холанн вошёл в историю АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл шикарный сезон в Премьер-лиге. 22-летний норвежец выиграл сразу две награды – его признали лучшим игроком сезона АПЛ и лучшим молодым игроком сезона АПЛ.

Журналисты из Squawka отмечают тот факт, что Холанн стал первым футболистом в истории Премьер-лиги, которому удалось выиграть эти две награды в одном сезоне.

В чемпионате Англии сезона 2022/2023 Эрлинг Холанн забил 36 голов и установил новый рекорд результативности. При этом «Манчестер Сити» ещё предстоит игра против «Брентфорда» в заключительном туре Премьер-лиги - команды сыграют 28 мая.