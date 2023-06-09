Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может остаться в составе английского гранда, несмотря на слухи об уходе из клуба.

По информации журналиста Маттео Моретто, Гюндоган ещё не решил, где он будет выступать в следующем сезоне. У него впереди финал Лиги чемпионов, поэтому хавбек сосредоточен исключительно на матче против миланского «Интера». Сообщается, что у Илкая есть трехлетнее предложение от «Барселоны», и руководство «блауграны» доверяет его желанию сменить обстановку.

Напомним, что Илкай Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Стоимость 32-летнего полузащитника, согласно информации портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.