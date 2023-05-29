Райя – лидер АПЛ-2022/23 по отражённым ударам, Алиссон – 6-й, де Хеа – 7-й

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя чаще остальных вратарей оказывался на пути у бьющих в Премьер-лиге.

Испанец отыграл все 38 матчей, совершив 154 сэйва – больше всех в завершившемся розыгрыше чемпионата Англии. Второй результат, по данным статистического портала WhoScored, у Бернда Лено из «Фулхэма» – 143 в 36 играх. Третье место осталось за Джорданом Пикфордом («Эвертон», 124 в 37 матчах).

Среди представителей команд из верхней пятёрки турнирной таблицы лучшим показателем отметился Алиссон из «Ливерпуля» – 106, следом за ним расположился вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа – 100. Замыкает топ-10 общего зачёта Аарон Ремсдейл («Арсенал») с 94 сэйвами.