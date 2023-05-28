Холанн остался в запасе «Манчестер Сити» на матч последнего тура РПЛ

В последнем туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет против «Брентфорда» на выезде. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Аке, Лапорт, Льюис, Гомес, Филлипс, Фоден, Палмер, Марез, Альварес.

Главный бомбардир Премьер-лиги Эрлинг Холанн, записавший на свой счёт 36 голов, начнёт игру в запасе.

«Манчестер Сити» уже оформил титул чемпиона Англии. «Брентфорд» имеет шансы выйти в Лигу конференций. Для этого «пчёлам» нужно побеждать и надеяться на неудачи «Астон Виллы» и «Тоттенхэма».

Следить за матчем «Брентфорд» - «Манчестер Сити» можно будет в текстовой трансляции.