Резерв Гвардиолы не справился: «Брентфорд» обыграл «Манчестер Сити» в последнем туре АПЛ

«Брентфорд» и «Манчестер Сити» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 38-го тура АПЛ состоялся 28 мая на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

«Манчестер Сити» чемпионат доигрывает со взором на два финала – через неделю Кубок Англии, затем Лига чемпионов. И вот, в матче против «Брентфорда» Гвардиола наконец дал воля ротации. Если раньше ограничивался половинчатым вариантом, то теперь из твёрдой основы играли только Эдерсон и Аке. Шанс получили Льюис, Гомес, Филлипс и Палмер, опять вышли в старте Марез, Фоден и Альварес.

«Брентфорд» же лишился из-за дисквалификации ведущего форварда Айвена Тони, всерьёз не претендовал на место в Лиге конференций, поэтому тоже вышел без огня в глазах. Неплохой темп взяли соперники, однако было видно, что никто не собирается выкладываться на максимум. Марез пытался брать игру на себя, Альварес цеплялся за любые подачи, а «Брентфорд» ждал удобный момент для контратаки.

За первые 45 минут так никто не сумел создать по-настоящему опасного момента, да удара в створ было всего два, по одному у каждой из команд. Во второй половине встречи игра продолжилась по такому же сценарию. Фоден бил с дуги штрафной площади – заблокировали, Лбис в динамике коснулся мяча рукой в своей штрафной площади – жёлтую карточку получил Томас Франк за споры, но пенальти «Брентфорду» не дали.

Первая замена Гвардиолы намекнула, что сценарий матча его устраивает. Дебютировал за «Манчестер Сити» молодой североирландец Чарльз Ши, заменивший Натана Аке. «Брентфорд» же будто поддерживал «горожан» в желании скатать по нулям. И когда казалось, что единственной игрой без забитых голов в 38-м туре АПЛ станет встреча «Манчестер Сити» и «Брентфорда» - хозяева забили.

За пять минут до конца матча пошла высокая подача от лицевой, на дальнем углу выиграл верх и сделал скидку Мбеумо, а из центра пробил Пиннок, не оставив шансов Эдерсону – 1:0. «Брентфорд» обеспечил «Манчестер Сити» пятым поражением за этот сезон АПЛ.