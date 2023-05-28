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Резерв Гвардиолы не справился: «Брентфорд» обыграл «Манчестер Сити» в последнем туре АПЛ

28 Мая 2023 • 20:24 Комментировать (6)
Брентфорд
1:0
Манчестер Сити
окончен

«Брентфорд» и «Манчестер Сити» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 38-го тура АПЛ состоялся 28 мая на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

Протокол игры  
Брентфорд1:0Манчестер Сити
(1:0) Пиннок Итан85'  
Райя ДавидЙоргенсен Матиас Занка  84'Пиннок ИтанМи БенХикки Аарон 70' (Дасилва Джош ( 70') Дамсгор Миккель  65' 70' (Шаде Кевин ( 70') Ониика Фрэнк 81' (Баптист Шендон ( 81') Янельт Витали  77'Генри РикоМбеумо Брайан 89' (Расмуссен Мадс ( 89') Висса Йоан  55' 89' (Годдос Саман ( 89')
Запасные: Айер КристофферСтевенс ФинлиСтракоша ТомасRyan Trevitt
Эдерсон МораесУокер КайлЛапорт ЭмерикАке Натан 63' (Чарльз Ши ( 63') Льюис РикоФиллипс КэлвинМарез РиядПалмер КоулФоден ФилГомес СерхиоАльварес Хулиан
Запасные: Силва БернардуНайт БенРобертсон АлексРодри ЭрнандесХоланн ЭрлингОртега ШтефанГюндоган ИлкайСтоунс Джон
28 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

«Манчестер Сити» чемпионат доигрывает со взором на два финала – через неделю Кубок Англии, затем Лига чемпионов. И вот, в матче против «Брентфорда» Гвардиола наконец дал воля ротации. Если раньше ограничивался половинчатым вариантом, то теперь из твёрдой основы играли только Эдерсон и Аке. Шанс получили Льюис, Гомес, Филлипс и Палмер, опять вышли в старте Марез, Фоден и Альварес.

«Брентфорд» же лишился из-за дисквалификации ведущего форварда Айвена Тони, всерьёз не претендовал на место в Лиге конференций, поэтому тоже вышел без огня в глазах. Неплохой темп взяли соперники, однако было видно, что никто не собирается выкладываться на максимум. Марез пытался брать игру на себя, Альварес цеплялся за любые подачи, а «Брентфорд» ждал удобный момент для контратаки.

За первые 45 минут так никто не сумел создать по-настоящему опасного момента, да удара в створ было всего два, по одному у каждой из команд. Во второй половине встречи игра продолжилась по такому же сценарию. Фоден бил с дуги штрафной площади – заблокировали, Лбис в динамике коснулся мяча рукой в своей штрафной площади – жёлтую карточку получил Томас Франк за споры, но пенальти «Брентфорду» не дали.

Первая замена Гвардиолы намекнула, что сценарий матча его устраивает. Дебютировал за «Манчестер Сити» молодой североирландец Чарльз Ши, заменивший Натана Аке. «Брентфорд» же будто поддерживал «горожан» в желании скатать по нулям. И когда казалось, что единственной игрой без забитых голов в 38-м туре АПЛ станет встреча «Манчестер Сити» и «Брентфорда» - хозяева забили.

За пять минут до конца матча пошла высокая подача от лицевой, на дальнем углу выиграл верх и сделал скидку Мбеумо, а из центра пробил Пиннок, не оставив шансов Эдерсону – 1:0. «Брентфорд» обеспечил «Манчестер Сити» пятым поражением за этот сезон АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брентфорд
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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InterSan
28 Мая 2023 в 20:30
Интер смотрит и запоминает. Авось поможет.
roksanvanino2015
28 Мая 2023 в 20:40
А че там запоминать
половина игроков в жизни бы в старте не вышла, т.к. шлак
да и сыгранности и второго состава ну так...
InterSan
28 Мая 2023 в 21:09
Это понятно. Но, вторая половина игроков вышла.
NOBODY
28 Мая 2023 в 20:41
размажьте помоечных!!!! пора Интеру брать ЛЧ!!!
Barcelona-Champions
28 Мая 2023 в 21:33
Все никак не успокоишься)) Тут есть один маленький нюанс-Реал размазан в Манчестере, а кто бы ни победил, это будет матч двух сильнейших команд Европы на данный момент, и ни Бензема, ни Модрич, ни Кросс, ни Винисиус не будут бегать с Кубком чемпионов в этот раз:)
aegur
28 Мая 2023 в 21:34
если помоечные загнали твой клуб под шконку....то Интеру точно пора брать ЛЧ...))))
биомусор такой биомусор))
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