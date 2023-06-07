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Бернарду Силва объявил окружению об уходе из «Манчестер Сити» слухи

07 Июня 2023 • 19:01 Комментировать (1)
Брентфорд
1:0
Манчестер Сити
окончен

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить клубную прописку уже этим летом.

По информации издания talkSPORT, атакующий футболист готовится к стамбульскому финалу Лиги чемпионов, который станет его последней игрой за «Манчестер Сити». Сообщается, что Силва уже сказал своему окружению о желании покинуть стадион «Этихад» в поисках нового вызова.

Напомним, что Бернарду присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году, проведя 305 матчей в футболке «горожан» и забив 55 матчей. Силва выиграл пять чемпионских титулов АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка Англии.
 

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Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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NOBODY
07 Июня 2023 в 19:22
о, помойка уже начинает надоедать самим игрокам помойки....
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