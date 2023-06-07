Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить клубную прописку уже этим летом.

По информации изд а ния talkSPORT, атакующий футболист готовится к стамбульскому финалу Лиги чемпионов, который станет его последней игрой за «Манчестер Сити». Сообщается, что Силва уже сказал своему окружению о желании покинуть стадион «Этихад» в поисках нового вызова.

Напомним, что Бернарду присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году, проведя 305 матчей в футболке «горожан» и забив 55 матчей. Силва выиграл пять чемпионских титулов АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка Англии.

