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Филлипс: «С радостью проведу в «Манчестер Сити» ещё пять лет»

27 Мая 2023 • 01:21 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
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28.05 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс не хочет думать об уходе из клуба.

27-летний английский футболист был приобретён «горожанами» прошлым летом у «Лидса». Хавбеку не удалось пробиться в стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне, что стало поводом для разговоров о вероятной продаже игрока.

«Я с нетерпением жду возможности провести в «Манчестер Сити» ещё пять лет. Я приехал сюда для того, чтобы играть в футбол и выигрывать трофеи – в этом сезоне мне не удалось добиться того, на что я рассчитывал, но к началу новой кампании я наберу оптимальную форму», – цитирует журналист Майк Майнай полузащитника.

Контракт Кэлвина Филлипса истекает как раз через пять лет – в 2028 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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