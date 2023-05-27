Филлипс: «С радостью проведу в «Манчестер Сити» ещё пять лет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс не хочет думать об уходе из клуба.

27-летний английский футболист был приобретён «горожанами» прошлым летом у «Лидса». Хавбеку не удалось пробиться в стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне, что стало поводом для разговоров о вероятной продаже игрока.

«Я с нетерпением жду возможности провести в «Манчестер Сити» ещё пять лет. Я приехал сюда для того, чтобы играть в футбол и выигрывать трофеи – в этом сезоне мне не удалось добиться того, на что я рассчитывал, но к началу новой кампании я наберу оптимальную форму», – цитирует журналист Майк Майнай полузащитника.

Контракт Кэлвина Филлипса истекает как раз через пять лет – в 2028 году.