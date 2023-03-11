Кулибали: «Важно показать, что мы все за тренера»

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали выразил поддержку главному тренеру клуба Грэму Поттеру, который в последние месяцы столкнулся со шквалом критики за провальные результаты. Напомним, «Челси» сейчас идёт на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Важно показать, что мы все за тренера. Мы поддерживали его с самого начала. О нас много говорят, но мы знаем, как вести себя на поле и за его пределами», – цитирует Кулибали официальный сайт «Челси».

Ранее ходили слухи, что Поттера на посту тренера «синих» может заменить Маурисио Почеттино. Грэм недавно вывел свою команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, благодаря чему убедил руководство дать ему ещё один шанс.