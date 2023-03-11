«Лестер» переживает свою худшую серию за почти десять лет

Мы уже сообщали о том, что поражение от лондонского «Челси» стало для «Лестера» уже пятым подряд, и все громче раздаются голоса, которые призывают к отставке Брендана Роджерса, руководящего клубом уже несколько лет.

Как оказалось, столь неудачной серии из пяти поражений кряду в истории клуба не было с 2014 года - тогда «Лестер» также потерпел пять поражений кряду в период ноября-декабря, и с большим трудом в конце сезона спас свое место в АПЛ, после чего пригласил Клаудио Раньери.

И тот, как известно, обессмертил свое имя в следующем сезоне, 2015/2016, сотворив настоящую сказку для клуба.