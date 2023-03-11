Фелиш хочет остаться в «Челси»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш хотел бы остаться в команде Грэма Поттера на постоянной основе. Напомним, португальский форвард в данный момент выступает за «синих» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, Фелишу нравится в «Челси» и футболист хотел бы остаться в Лондоне на долгосрочной перспективе. Совладелец «синих» Тод Бёли уже запланировал переговоры с «Атлетико», чтобы обсудить полноценный трансфер.

Напомним, у «Челси» нет права выкупа Фелиша, но ранее ходили слухи, что «Атлетико» будет готов к продаже португальца. Сумма сделки может составить в районе 120 миллионов евро.