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Поттер: «Я доверяю Хаверцу»

06 Марта 2023 • 09:19 Комментировать
Лестер
...
Челси
11.03 18:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на критику болельщиков в адрес нападающего команды Кая Хаверца.

Специалист встал на защиту немецкого форварда, взяв на себя ответственность за плохую игру «синих» в атаке.

«Слишком просто выделить отдельных людей и обвинить их в неудачах команды, например Кая Хаверца. Я ему доверяю. Считаю, что нам нужно лучше атаковать как команда. Это моя ответственность», — цитирует Поттера Sky Sports.

В нынешнем сезоне 23-летний Хаверц провёл за «Челси» 32 матча, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. После 25 проведённых матчей в текущем розыгрыше АПЛ лондонцы занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Отметим, что сейчас на счету команды 24 забитых гола. Меньше только у «Кристал Пэлас» (21), «Вулверхэмптона» (19), «Ноттингем Форест» (20), «Вест Хэма» (23), «Эвертона» (19) и «Саутгемптона» (20).

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер Кай Хаверц
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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