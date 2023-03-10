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«Челси» принял окончательное решение по будущему Фелиша

10 Марта 2023 • 00:40 Комментировать
Лестер
...
Челси
1 3.75 X 3.55 2 2.00
11.03 18:00

Лондонский «Челси» намерен выкупить нападающего Жоау Фелиша у мадридского «Атлетико».

23-летний футболист быстро зарекомендовал себя на «Стэмфорд Бридж», и ранее уже сообщалось о заинтересованности «синих» в полноценном трансфере португальца. Согласно Record, теперь в «Челси» приняли окончательно решение – клуб сделает всё возможное, чтобы подписать Фелиша грядущим летом. Как давно известно, проблемой может стать трансферный запрос мадридского «Атлетико».

Жоау Фелиш провёл шесть матчей в составе лондонского коллектива, отметившись одним забитым мячом. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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