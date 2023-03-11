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Кулибали — о критике: «Важно показать, что мы вместе с тренером»

11 Марта 2023 • 09:59 Комментировать
Лестер
...
Челси
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Через 7 ч. 35 мин.

Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал о том, как стоит относиться к критике.

31-летний сенегалец отметил, что к критике следует прислушиваться, но при этом также необходимо продолжать работать и совершенствоваться. По мнению Кулибали, футболист показывает свои лучшие качества на поле тогда, когда он имеет всеобщее доверие в клубе.

«Важно показать, что мы вместе с тренером. Самое главное — поддерживать тренера и клуб, потому что этот клуб многого заслуживает. Это клуб, который привык побеждать, и сейчас мы должны продолжать показывать хорошие результаты», — цитирует Кулибали официальный сайт «Челси».

После 25 проведённых матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Свой следующий матч «синие» проведут сегодня, 11 марта, против «Лестера». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Калиду Кулибали
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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