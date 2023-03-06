«Ливерпуль» следит за ситуацией с контрактом Мэддисона

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон в скором времени может получить повышение. По информации от Football Insider, за ситуацией с контрактом футболиста следит «Ливерпуль», который следующим летом хочет обновить линию полузащиты.

Действующий контракт Мэддисона с «Лестером» истекает в конце следующего сезона. Это значит, что англичанин грядущим летом может быть доступен на трансферном рынке по значительной скидке.

Ранее сообщалось об интересе к Мэддисону со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне на счету 26-летнего Джеймса 9 голов и 5 результативных передач в Английской премьер-лиге.