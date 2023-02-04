Обамеянг хотел вернуться в «Барселону»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг сожалеет о сорвавшемся переходе в «Барселону».

Напомним, что 33-летний футболист мог вернуться в каталонский клуб спустя всего полгода после ухода, и все стороны были заинтересованы в сделке, но Ла Лига заблокировала трансфер. По сведениям испанских СМИ, сам форвард был крайне разочарован, так как хотел вновь выступать за «Барселону».

Сегодня стало известно, что «Челси» решил не включать Пьер-Эмерика Обамеянга в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.

В активе габонца три забитых мяча и одна результативная передача в 17 поединках за лондонский коллектив.