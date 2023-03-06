Ковачич: «Мы хорошо подготовили угловые, ведь знаем, что Уэсли Фофана хорош в воздухе»

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич прокомментировал первую победу своей команды за 7 матчей. Напомним, в прошлую субботу «синие» минимально обыграли у себя дома «Лидс» за счёт единственного гола Уэсли Фофана, который отличился ударом головой после подачи углового.

«Мы хорошо подготовили угловые, ведь знаем, что Уэсли Фофана хорош в воздухе. Думаю, наша схема с тремя центральными защитниками отлично сработала», – сказал Ковачич в интервью после матча.

Напомним, самого Ковачича в последнее время связывают с потенциальным уходом из «Челси» грядущим летом. У игрока заканчивается контракт в июле 2024 года, а в его услугах заинтересован «Манчестер Сити».