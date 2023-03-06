Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ковачич: «Мы хорошо подготовили угловые, ведь знаем, что Уэсли Фофана хорош в воздухе»

06 Марта 2023 • 10:57 Комментировать
Лестер
...
Челси
11.03 18:00

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич прокомментировал первую победу своей команды за 7 матчей. Напомним, в прошлую субботу «синие» минимально обыграли у себя дома «Лидс» за счёт единственного гола Уэсли Фофана, который отличился ударом головой после подачи углового.

«Мы хорошо подготовили угловые, ведь знаем, что Уэсли Фофана хорош в воздухе. Думаю, наша схема с тремя центральными защитниками отлично сработала», – сказал Ковачич в интервью после матча.

Напомним, самого Ковачича в последнее время связывают с потенциальным уходом из «Челси» грядущим летом. У игрока заканчивается контракт в июле 2024 года, а в его услугах заинтересован «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Матео Ковачич Уэсли Фофана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.03.23 в 23:00
Брентфорд Брентфорд
Фулхэм Фулхэм
1.97 3.60 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Марта
11:05 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик: «Уровень Поттера не должен вызывать сомнений, особенно после его работы в «Брайтоне»
10:57 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Мы хорошо подготовили угловые, ведь знаем, что Уэсли Фофана хорош в воздухе»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Капитан «МЮ» Варан заставил одноклубников подойти к болельщикам после разгрома 0:7
10:03 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «В матче с «МЮ» мы увидели прежний «Ливерпуль»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Стыдно перед фанатами за такой позор «МЮ»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты трансферные планы «Ливерпуля»
09:19 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Я доверяю Хаверцу»
09:07 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон сделал громкое заявление после разгрома «МЮ» 1
08:58 · Англия. Премьер-лига
Гакпо высказался о разгроме «Манчестер Юнайтед»
08:53 · Англия. Премьер-лига
Робертсон прокомментировал уничтожение «Манчестер Юнайтед»
08:47 · Англия. Премьер-лига
«Хорошо поспать, гений»: близкий к Роналду журналист поиздевался над тен Хагом 1
08:39 · Англия. Премьер-лига
Салах высказался о рекорде, который установил в матче с «Манчестер Юнайтед»
02:45 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа обратился к болельщикам «МЮ» после поражения со счётом 0:7 2
05 Марта
23:55 · Англия. Премьер-лига
Нуньес, Гакпо и Салах установили рекорд АПЛ нынешнего века, забив по два гола в ворота «МЮ»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Невилл раскритиковал Фернандеша после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:7 2
Все новости
Рекомендуем