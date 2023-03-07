Энцо Фернандес: «Я мечтал играть в АПЛ и собираюсь использовать каждую возможность»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, как проходит его адаптация к Английской премьер-лиге. Напомним, перейдя за 121 миллион евро из «Бенфики», 22-летний аргентинец стал самым дорогим футболистом в истории АПЛ.

«Я мечтал играть в АПЛ и собираюсь использовать каждую возможность, которая мне предоставится. Мне очень нравится город, я быстро к нему адаптировался. Скоро переезжаю в новый дом», – цитирует Фернандеса Absolute Chelsea.

Напомним, Энцо отметился одним ассистом за «Челси» после своего январского перехода из «Бенфики». Сегодня вечером Фернандес сыграет за «синих» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».