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Осимхен – одна из главных целей «Челси» на лето

10 Марта 2023 • 13:00 Комментировать
Лестер
...
Челси
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11.03 18:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен является приоритетным кандидатом для «Челси» на усиление центра нападения. По информации от журналиста Бена Джейкобса, нигериец очень нравится руководству «синих».

Тем не менее, по ходу сезона «Наполи» не хочет вести переговоров о продаже лучшего бомбардира Серии А. Летом «партенопеи» наверняка будут согласны обсудить потенциальную продажу Осимхена. Правда, нигериец явно обойдётся покупателем в сумму не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Осимхен отметился 19 голами и 3 результативными передачами в чемпионате Италии. Виктор проводит свой третий сезон в неаполитанской команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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