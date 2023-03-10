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Агент: «Грант не поставил Шевченко в финале Лиги чемпионов — и проиграл»

10 Марта 2023 • 16:35 Комментировать
Лестер
...
Челси
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Через 23 ч. 42 мин.

Израильский агент Яков Гершензон рассказал о своих отношениях с бывшим нападающем «Милана» и «Челси» Андреем Шевченко.

По мнению Гершензона, экс-наставник «Челси» Авраам Грант побоялся выпустить украинского форварда на поле в финальной игре Лиги чемпионов 2008 года против «Манчестер Юнайтед», которая завершилась победой манкунианцев (1:1, 6:5 — пен). Отметим, что этот матч проходил в Москве.

«Близкий мне человек (Шевченко), поддерживаем хорошие отношения. Авраам Грант не поставил его, испугался чего-то. Конечно, «Челси» без него проиграл», — приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, наиболее успешен Шевченко был в составе «Милана», за который выступал с 1999 по 2006 год. В общей сложности за «россонери» форвард провёл 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач. В 2004 году Шевченко выиграл самую престижную индивидуальную награду мирового футбола «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Челси Авраам Грант Яков Гершензон
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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