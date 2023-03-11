Лестер - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Несколько лет назад «Лестер» и «Челси» сменяли друг друга на чемпионской вершине АПЛ, а в этом сезоне играют провально. «Лисы» после трех поражений кряду находятся всего в двух очках от зоны вылета, а соперник застыл на экваторе таблицы, наконец-то прервав безвыигрышную серию. Более того, победа 2:0 на неделе над «Боруссией» стала для «синих» первой с разницей больше чем в гол. История последних личных встреч скорее равная, но все равно лондонцы сегодня фавориты.

В 18:00 старт показа матча на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.